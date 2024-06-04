Ситуацию с телефонным мошенничеством в России назвали критической

Ситуация с телефонными мошенниками в начале 2024 года стала критической. Доля киберпреступлений от общего числа всех преступлений составляет 38%, рассказал в интервью газете «Известия» заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Он отметил, что, по оценкам Сбера, мошенники украли у россиян более 250 млрд рублей в 2023 году.

«При этом с начала 2024 года Сбер помог своим клиентам спасти более 150 млрд рублей», — сказал он.

По словам Кузнецова, у россиян появился глобальный страх перед кибермошенничеством.

«Для усиления психологического воздействия на жертву мошенники составляют психологические портреты россиян через фейковые соцопросы и маркетинговые исследования», — отметил он.

Кузнецов добавил, что ежедневно мошенники совершают до 20 млн звонков.

«Примерно в одном случае из ста люди верят телефонным мошенникам. То есть порядка 200 тыс. граждан в сутки могут попадаться на их обман», — сказал он.

Он отметил, что в основном мошенники пытаются запугать людей, что они якобы могут потерять средства. Также Кузнецов назвал одну из необычных схем, когда мошенники имитируют похищение человека.

Кузнецов подчеркнул, что банковская система Сбера автоматически предотвращает хищение средств в 99,8% случаев.