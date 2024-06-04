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Депутат Милонов предложил ввести новые льготы для многодетных в отпуске

Депутат ГД Милонов: для многодетных нужно ввести льготные тарифы на авиабилеты

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Александр Кряжев/РИА Новости

Для многодетных семей нужно разработать специальные льготные тарифы на оплату путешествий, в том числе — покупку авиабилетов. Действовать такие тарифы должны в период отпусков. Такое предложение депутат Госдумы Виталий Милонов направил главе Минтранса РФ Роману Старовойту, передает RT со ссылкой на копию документа.

В своем обращении Милонов подчеркнул, что авиабилеты могут стоить очень дорого, при этом никаких льгот для многодетных семей не предусмотрено. Во время отпусков и летнего отдыха для них должны действовать специальные тарифы, убежден парламентарий.

Также депутат призвал ввести новое правило, согласно которому можно будет бесплатно провозить багаж для детей малышей и дошкольников — например, подгузники, детские смеси, сменную одежду и прочее. Для родителей такие вещи «не опция, а жизненная необходимость», подчеркнул Милонов.

До этого Госдума приняла закон о продлении до 2030 года нормы, которая позволяет многодетным семьям получать выплату в размере 450 тыс. рублей на полное или частичное погашение ипотеки. На эти цели направят 647,59 млрд рублей из федерального бюджета.

Ранее Милонов призвал приравнять женщин к госслужащим с соответствующими льготами.

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