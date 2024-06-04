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Бывший разведчик Риттер заявил, что власти США боятся его участия в ПМЭФ

Экс-разведчик Риттер: Госдеп США боится моего участия в ПМЭФ

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Pavel Kashaev/Global Look Press

Бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что Государственный департамент США боится его участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом сообщает РИА Новости.

Риттер отметил, что ему вряд ли удастся в этот раз попасть в Санкт-Петербург. Но он продолжит попытки ездить в Россию, так как это необходимо для того, чтобы участвовать в деятельности по продвижению улучшения отношений между Вашингтоном и Москвой.

Экс-разведчик подчеркнул, что власти США в лице Госдепартамента боятся его участия в ПМЭФ.

До этого Риттер заявил, что чиновники погранично-таможенной службы США изъяли его паспорт при посадке в самолет, не дав вылететь в Россию на ПМЭФ.

19 мая Риттер заявил, что кандидат в президенты Соединенных Штатов Дональд Трамп не сможет разрешить конфликт с Россией.

Ранее в США рассказали, как поменяются границы Украины.

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