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Мужчина закидал храм Дмитрия Донского в Тюмени коктейлями Молотова

В Тюмени неизвестный бросил коктейли Молотова в храм Дмитрия Донского

В Тюмени разыскивают мужчину, который бросал бутылки с зажигательной смесью в храм. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Инцидент произошел на улице Республики. По данным источника, неизвестный подошел к церкви Дмитрия Донского, достал из сумки несколько коктейлей Молотова и разбил их о здание. После этого россиянин скрылся на велосипеде.

На кадрах с места инцидента заметно, что огонь охватил крыльцо религиозной постройки. Мужчина тем временем метнул последнюю бутылку в изображение около входа, оно также загорелось.

Местным жителям удалось потушить пожар до приезда сотрудников МЧС. На данный момент полиция проводит все необходимые мероприятия, чтобы поймать злоумышленника.

Как сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости», во время пожара никто не пострадал.

До этого в Подмосковье мужчина напал на одну из работниц храма Петра и Павла в Сергиевом Посаде. Россиянин находился под наблюдением психиатров более 20 лет. В день произошедшего он пришел в трапезную и нанес 13 ударов ножом работнице. Известно, что в этом месте трудилась его мать, сотрудники иногда подкармливали мужчину.

Ранее петербурженку обвинили в поджоге военкомата по наводке аферистов.

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