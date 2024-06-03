Родителям рассказали, как уберечь ребенка от «асфальтовой болезни»

С наступлением летнего сезона дети все чаще проводят время на улице, катаясь на роликах и велосипедах. Чтобы сделать активный отдых безопасным, важно следовать простым, но важным правилам. Об этом сообщил заведующий отделением травматологии и ортопедии МОЦОМДа Виталий Терлецкий. Его слова цитирует «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения Московской области.

Врач посоветовал обязательно научить детей базовым навыкам, таким как торможение и маневрирование. По его словам, ребенку важно объяснить, что кататься можно только на площадках и аллеях, не выезжая на проезжую часть.

«Так же не следует забывать, что пешеходный переход называется так потому, что он для пересечения проезжей части пешком, а значит не нужно вылетать перед машиной на скорости на своем самокате, велосипеде или роликовых коньках. Далеко не все водители обладают молниеносной реакцией», — предупредил Терлецкий.

Также он посоветовал не пренебрегать средствами защиты, такими как шлем, наколенники и налокотники.

Заведующий отделением травматологии и ортопедии Российской детской клинической больницы — филиала РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, кандидат медицинских наук, врач-ортопед, травматолог Александр Саутенко до этого рассказал о правилах безопасной езды на электросамокатах. Он напомнил, что средства индивидуальной мобильности (СИМ) не рассчитаны на перевозку двоих пассажиров.

Кроме того, по его словам, чтобы избежать травм, не следует стоять на самокате в позе «ноги вместе». Вместо этого нужно поставить одну ногу немного вперед, вторую — чуть назад. Врач советует контролировать обстановку на дороге во время передвижения, а также помнить о том, что самокат может потерять устойчивость в дождь.

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