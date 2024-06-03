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Коуч перечислила лайфхаки по изучению иностранных языков для взрослых

Коуч Гуревич: взрослым важно превратить изучение иностранных языков в игру

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Иностранные языки не всегда легко даются взрослому человеку, однако существует ряд рекомендаций, соблюдая которые, можно значительно облегчить процесс получения новых знаний. Об этом в интервью РИАМО сообщила языковой коуч экспертов и предпринимателей Ольга Гуревич. В первую очередь, по ее словам, важно заменить слово «мотивация» на «вдохновение», которое дает энергию, а не отнимает ее.

«Найдите преподавателя, с которым вам приятно проводить время. Не превращайте, однако, это время в пустую болтовню на русском языке. Занятие должно проходить на английском, иначе это бесполезно. Сразу же договоритесь с собой и преподавателем по поводу домашних заданий. Если у вас нет на них времени и сил, не вините себя», — посоветовала эксперт.

Кроме того, она порекомендовала ставить перед собой конкретные, простые и достижимые цели, а также изменить отношение к ошибкам, которые лишь показывают уровень владения языком, но никак не превращают учащегося в глупого или необразованного человека.

До этого Гуревич отмечала, что, изучая иностранный язык, многие люди жалуются на отсутствие способностей, памяти и времени, однако главная проблема — это нехватка концентрации.

Она пояснила, что мозг взрослого человека часто перенасыщен, в том числе новостями, информацией из мессенджеров, рабочими вопросами и т.д. Кроме того, по ее словам, клиповое мышление, формирующееся при просмотре социальных сетей, мешает эффективно впитывать новые знания.

Ранее стало известно, что почти половина российских родителей отправляют детей на курсы и к репетиторам.

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