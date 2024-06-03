Коуч перечислила лайфхаки по изучению иностранных языков для взрослых

Иностранные языки не всегда легко даются взрослому человеку, однако существует ряд рекомендаций, соблюдая которые, можно значительно облегчить процесс получения новых знаний. Об этом в интервью РИАМО сообщила языковой коуч экспертов и предпринимателей Ольга Гуревич. В первую очередь, по ее словам, важно заменить слово «мотивация» на «вдохновение», которое дает энергию, а не отнимает ее.

«Найдите преподавателя, с которым вам приятно проводить время. Не превращайте, однако, это время в пустую болтовню на русском языке. Занятие должно проходить на английском, иначе это бесполезно. Сразу же договоритесь с собой и преподавателем по поводу домашних заданий. Если у вас нет на них времени и сил, не вините себя», — посоветовала эксперт.

Кроме того, она порекомендовала ставить перед собой конкретные, простые и достижимые цели, а также изменить отношение к ошибкам, которые лишь показывают уровень владения языком, но никак не превращают учащегося в глупого или необразованного человека.

До этого Гуревич отмечала, что, изучая иностранный язык, многие люди жалуются на отсутствие способностей, памяти и времени, однако главная проблема — это нехватка концентрации.

Она пояснила, что мозг взрослого человека часто перенасыщен, в том числе новостями, информацией из мессенджеров, рабочими вопросами и т.д. Кроме того, по ее словам, клиповое мышление, формирующееся при просмотре социальных сетей, мешает эффективно впитывать новые знания.

Ранее стало известно, что почти половина российских родителей отправляют детей на курсы и к репетиторам.