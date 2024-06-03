В сокращении рабочей недели для российских матерей увидели опасный недостаток

Сокращение рабочей недели для женщин с детьми может стать хорошей мерой поддержки семей. Однако такое нововведение грозит тем, что женщины могут столкнуться с дискриминацией на рабочем месте или при трудоустройстве, предупредила в беседе с 360.ru член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Напомним, в Госдуме планируют рассмотреть законопроект о сокращении рабочей недели до 39 часов для женщин, у которых двое или более несовершеннолетних детей. Авторы инициативы считают, что существующие сегодня льготы практически не учитывают потребности женщин с двумя детьми.

Бессараб отметила, что утверждение документа позволит женщинам уделять больше внимания семье, однако у этого есть и минусы.

«Надо очень внимательно отнестись к тому, чтобы не подвергать женщин с двумя и более детьми к дискредитирующим проблемам. Потому что работодатели неохотно нанимают мам на сменную работу», — счтает депутат.

Она напомнила, что в России нельзя отказывать в трудоустройстве беременным женщинам, однако по факту это часто происходит. Инициативу депутатов следует рассмотреть с этой точки зрения. Чтобы предотвратить подобную дискриминацию по отношению к работающим мамам, подчеркнула парламентарий. Она также призвала узнать, как к подобным мерам отнесутся работодатели, которые вынуждены будут искать сотрудников на замену женщинам, заканчивающим рабочий день раньше.

Роспотребнадзор ранее призвал сократить рабочий день в офисе из-за жары.