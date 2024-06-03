Диетологи объяснили, как наладить кислотно-щелочной баланс в организме

Кислотно-щелочной баланс – один из важных показателей здоровья человека, который влияет на работу всего организма. При его нарушении снижается иммунитет, портится кожа и в целом ухудшается самочувствие. Причиной чаще всего является неправильное питание, которое приводит к «закислению» организма, заявила диетолог Полина Журавлева в беседе с Общественной Службой Новостей.

«При повышенной кислотности заметно снижается иммунитет, замедляется обмен веществ, кости становятся ломкими, одолевает хроническая усталость, начинаются проблемы с кожей», — считает специалист.

Негативные последствия она объяснила тем, что в кислой среде начинают активно размножаться патогенные микроорганизмы. Кроме того, нарушается защитный барьер кожи, замедляется метаболизм.

Причиной является питание, в котором преобладают такие продукты, как мясо, сладости, пастеризованные молочные продукты, спиртное, кофе, чай и курение. Так питается большинство людей, поэтому им важно добавить в рацион «ощелачивающие» продукты, подчеркнула диетолог. В их числе она назвала листовые овощи и овощи с малым количеством крахмала в составе – шпинат, брокколи, морковь, сельдерей. Кроме того, рекомендуется включить в рацион авокадо, цитрусовые фрукты, орехи – кроме кешью и арахиса, а также жирную рыбу.

Для поддержания кислотно-щелочного баланса нужно снизить количество сахара и «молочки» в рационе, есть меньше мяса, полуфабрикатов, уменьшить количество потребляемого кофеина, добавила диетолог. В восстановлении кислотно-щелочного баланса большое значение также имеет спорт – считается, что даже пешая прогулка способствует ощелачиванию.

Щелочная диета подходит не всем – лучше сначала проконсультироваться со специалистом, подчеркнула диетолог. Отказаться от такого типа питания точно следует беременным и кормящим мамам, заключила она.

Ранее диетолог раскрыла роль «кислого» и «щелочного» питания в профилактике остеопороза.