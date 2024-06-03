Собаководов предупредили об опасности разгрузочных дней для питомца

Если у собаки нет расстройства пищевого поведения и других проблем с едой, ей не нужны разгрузочные дни. Об этом в беседе с РИАМО сообщил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. Он предупредил, что голодовка без необходимости может нанести вред питомцу.

«Разгрузочные дни нужны только по показаниям ветеринарного врача, например, если животное отравилось», — сказал Голубев.

Он добавил, что многие хозяева считают разгрузочные дни полезными для своих питомцев, поскольку голодание способствует детоксикации организма и снижает нагрузку на органы пищеварения. Однако, по его словам, не стоит переносить человеческие привычки на животных.

Отказ от пищи может не только спровоцировать дефицитные состояния, но и нарушения пищевого поведения, заключил специалист.

До этого Голубев рассказал, чего не должно быть в рационе у собаки. Он посоветовал исключить из меню сырую свинину, так как она может быть источником опасного вируса Ауески. Также, по его словам, не стоит давать животному трубчатые кости птиц, причем как сырые, так и вареные.

Если собака ежедневно употребляет крупы, кислотность ее желудка со временем изменится, в результате чего организм животного не сможет полноценно усваивать мясную составляющую рациона, отметил кинолог.

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