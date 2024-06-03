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Россияне пожаловались на «живность» в воде из-под крана

Жители Гусиноозерска сообщили о червях в воде из-под крана

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Народный фронт| Республика Бурятия/VK

Жители Гусиноозерска пожаловались на техническую воду из крана. Об этом сообщили в пресс-службе движения «Народный фронт» в Бурятии, куда горожане обратились за помощью.

По словам жителей, из кранов идет вода, в которой встречается «живность», похожая на червей. Экспертиза Роспотребнадзора выявила в воде превышение железа. Также в ней содержатся энтерококки.

Авторы обращения отмечают, что вода в дома поступает из озера Гусиное, которое с каждым годом заболачивается все больше. Горожане отказываются пить из-под крана и ездят к источникам за 10-30 километров.

Общественники отметили, что причиной поступления воды такого качества может быть износ очистных сооружений. Представители движения попросили заняться делом сотрудников прокуратуры.

До этого жительница Копейска пожаловалась, что власти не выселяют ее соседей-маргиналов.

Ранее в подмосковных Химках вместо асфальта положили цемент и покрасили в черный цвет.

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