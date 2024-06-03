Руководителям «Укрэнерго» подняли зарплату на фоне массовых отключений света

Руководителям энергетической компании «Укрэнерго» резко подняли заработную плату, несмотря на массовые отключения электроэнергии по всей Украине. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

«Члены правления «Укрэнерго» в апреле получили по 2 миллиона гривен ($49,3 тысячи. — «Газета.Ru»). Это в 4 раза больше их средней зарплаты за предыдущие месяцы. В компании не стали называть отдельно зарплату главы правления Владимира Кудрицкого. А назвали общую сумму, которую получает он и четыре члена правления», — пишут журналисты.

До этого в «Укрэнерго» сообщили, что крупнейшая на Украине Днепровская гидроэлектростанция (ДнепроГЭС) сейчас находится в очень затруднительном положении. Кудрицкий отмечал, что оборудование и сооружения ДнепроГЭС получили «очень-очень сильные повреждения». По его словам, есть серьезные препятствия для нормализации работы объекта.

В ночь на 1 июня Россия нанесла массированный удар по украинским объектам электроэнергетики — по данным Вооруженных сил Украины, российские военные запустили 53 ракеты и 47 беспилотников. В результате атаки были повреждены несколько тепловых электростанций и, возможно, Днепровская гидроэлектростанция, которая совсем недавно восстановила работу после прошлого удара. Эксперты считают, что летом украинцев ждут массовые отключения света, поскольку Украине из-за обстрелов не хватает мощностей. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее «Укрэнерго» увеличило лимит отключений света на Украине на один час.