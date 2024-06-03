Гидрометцентр спрогнозировал аномальную жару в Москве

Первая летняя неделя в Москве отметится аномально жаркой погодой – температура воздуха будет на 5 градусов выше нормы, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Такой температурный режим обычно бывает в конце июня – начале июля, отметил он в беседе с 360.ru.

Сегодня воздух прогреется до 27 градусов выше нуля, к среде – до 29 градусов тепла. В пятницу столица попадет в зону переноса воздушной массы с запада, благодаря чему температура воздуха немного снизится, рассказал синоптик.

«Неустойчивость будет вызывать осадки, но это естественная ситуация для лета. Не заунывные дожди, а с солнцем, веселая и хорошая погода», — пообещал Вильфанд.

Атмосферное давление в течение этой недели также отклонится от климатической нормы на 3-4 мм ртутного столба, теплый воздух в город будет постепенно переходить с юга, рассказал синоптик.

Напомним, по прогнозу центра погоды «Фобос» в Центральноевропейской России и на Северо-Западе жара будет постепенно прекращаться и отступать. При этом отмечалось, что этот летний сезон в Москве начался с температурного рекорда – 1 июня воздух прогрелся до +30,3 градуса, что на 7-9 градусов выше нормы.

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