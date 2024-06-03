Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Гидрометцентр спрогнозировал аномальную жару в Москве

Метеоролог Вильфанд: температура воздуха в Москве на 5 градусов превысит норму

close
100%
Павел Бедняков/РИА «Новости»

Первая летняя неделя в Москве отметится аномально жаркой погодой – температура воздуха будет на 5 градусов выше нормы, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Такой температурный режим обычно бывает в конце июня – начале июля, отметил он в беседе с 360.ru.

Сегодня воздух прогреется до 27 градусов выше нуля, к среде – до 29 градусов тепла. В пятницу столица попадет в зону переноса воздушной массы с запада, благодаря чему температура воздуха немного снизится, рассказал синоптик.

«Неустойчивость будет вызывать осадки, но это естественная ситуация для лета. Не заунывные дожди, а с солнцем, веселая и хорошая погода», — пообещал Вильфанд.

Атмосферное давление в течение этой недели также отклонится от климатической нормы на 3-4 мм ртутного столба, теплый воздух в город будет постепенно переходить с юга, рассказал синоптик.

Напомним, по прогнозу центра погоды «Фобос» в Центральноевропейской России и на Северо-Западе жара будет постепенно прекращаться и отступать. При этом отмечалось, что этот летний сезон в Москве начался с температурного рекорда – 1 июня воздух прогрелся до +30,3 градуса, что на 7-9 градусов выше нормы.

Диетологи ранее рассказали, как сохранять здоровье и энергию в жару.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами