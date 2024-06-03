Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Диетолог рассказала, как сохранять здоровье и энергию в жару

Диетолог П﻿исарева: летом важно есть больше овощей и фруктов

close
100%
Shutterstock

В летний сезон важно включать в свой рацион больше фруктов и овощей, чтобы сохранять здоровье и энергию. Об этом рассказала диетолог и нутрициолог Ирина Писарева, передает Pravda.Ru.

Она рекомендует не забывать завтракать и обедать, чтобы сократить количество съедаемого за ужином. Вечером лучше всего есть легкие белковые продукты — нежирную рыбу, морепродукты, курицу, перепелку или индейку с овощами, посоветовала эксперт. Кроме того, важно пить большое количество чистой воды, потому что в жару организм больше теряет влаги.

«Летом тем более не так много хочется есть, как зимой в период холодов. Здесь важно не только питание, но и биоритмы, режим дня», — отметила Писарева.

Так, по ее словам, важно обеспечивать себе полноценный сон и ложиться спать не позже 23:00 и вставать около 08:00.

Врачи до этого порекомендовали есть на завтрак хлеб и нежирное мясо, которое необходимо для концентрации внимания и работы мозга. Добавить к завтраку можно авокадо, богатое аминокислотой тирозином, которая улучшает проводимость нервных импульсов.

Ранее психолог заявил, что попытки быстро похудеть грозят депрессией и РПП.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами