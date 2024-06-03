Диетолог рассказала, как сохранять здоровье и энергию в жару

В летний сезон важно включать в свой рацион больше фруктов и овощей, чтобы сохранять здоровье и энергию. Об этом рассказала диетолог и нутрициолог Ирина Писарева, передает Pravda.Ru.

Она рекомендует не забывать завтракать и обедать, чтобы сократить количество съедаемого за ужином. Вечером лучше всего есть легкие белковые продукты — нежирную рыбу, морепродукты, курицу, перепелку или индейку с овощами, посоветовала эксперт. Кроме того, важно пить большое количество чистой воды, потому что в жару организм больше теряет влаги.

«Летом тем более не так много хочется есть, как зимой в период холодов. Здесь важно не только питание, но и биоритмы, режим дня», — отметила Писарева.

Так, по ее словам, важно обеспечивать себе полноценный сон и ложиться спать не позже 23:00 и вставать около 08:00.

Врачи до этого порекомендовали есть на завтрак хлеб и нежирное мясо, которое необходимо для концентрации внимания и работы мозга. Добавить к завтраку можно авокадо, богатое аминокислотой тирозином, которая улучшает проводимость нервных импульсов.

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