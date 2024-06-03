Выпускникам объяснили, что делать при нарушениях их прав на ЕГЭ

Если ученик столкнулся с какими-либо нарушениями при сдаче ЕГЭ, он может сообщить о них на горячую линию. К примеру, если ребенка заставляет сдавать не тот предмет или профиль, рассказала 360.ru преподаватель математики Юлия Капалкина.

Так преподавательница ответила школьнице, которая пожаловалась, что ей пришлось сдавать профильную математику вместо базовой, хотя она ее не выбирала. О подобных случаях стоит сообщать, специалисты посоветуют, что делать, отметила педагог.

«Если была такая ситуация, что-то бланк не дают, то что-то происходит, то явно намекают на то, что могут быть сданы не те экзамены, которые хочет ребенок, нужно непосредственно обращаться на горячую линию проведения ЕГЭ», — порекомендовала Капалкина.

Она также пообещала, что случай с ученицей, которую вынудили сдавать профильную математику, разберут на Всероссийском экспертном педсовете.

Напомним, в этом году выпускники школ заявили, что на ЕГЭ столкнулись с массовыми нарушениями, причем большинство – на профильной математике. 49% учащихся пожаловались на нарушения со стороны учеников, 26% — со стороны экзаменаторов, а еще 10% респондентов обвинили в совершении нарушений наблюдателей.

Ранее сообщалось, что тему с раздеванием школьниц перед ЕГЭ вынесут на заседание Госдумы.