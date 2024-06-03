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Россиянам рассказали, как выбрать хорошее мороженое

Глава ОПИ Павлов: хорошее мороженое не должно быть подтаявшим

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Перед покупкой мороженого важно оценить условия, в котором оно хранится, а также его внешний вид. Об этом «Москве 24» рассказал председатель общественной организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов.

По его словам, продукт должен храниться только в морозильном оборудовании, сам он не должен быть подтаявшим или содержать в упаковке лед, который говорит о нарушении температурного режима.

«Если потребитель придерживается ЗОЖ и определенной диеты, он может обращать внимание на состав. Выбирать продукты с наименьшим содержанием сахара, который наиболее вредный из компонентов мороженого, и жира. Последний также не очень полезен в больших количествах», — отметил Павлов.

Эксперт также рекомендует посмотреть результаты проверок продукции, которые публикуют Роспотребнадзор, Россельхознадзор и Роскачество. Кроме того, стоит посмотреть, имеет ли мороженое маркировку «Честный знак», которая говорит о натуральности продукта.

В конце мая Роскачество обнаружило кишечную палочку в мороженом двух российских брендов — в пломбире «Мишка на севере» и мороженом «Ермолино». Этот вид бактерии может вызвать инфекцию в ЖКТ, спровоцировав скачок температуры тела, диарею и рвоту.

Ранее диетолог назвала допустимую порцию мороженого.

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