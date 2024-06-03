Употребление в пищу немытых овощей, фруктов и ягод грозит страшными последствиями, развитием опасных заболеваний вплоть до летального исхода, предупредила диетолог Полина Журавлева. Некоторые плоды нужно мыть с мылом, а некоторые вообще рекомендуется замачивать в воде с солью или содой, рассказала она Общественной Службе Новостей.

Особенно тщательной обработке следует подвергать арбузы и прочие бахчевые, которые хранятся на земле, отметила специалист. Лучше всего делать это кипятком, чтобы уничтожить потенциальные вирусы. Кроме того, многие плоды содержат полимерное покрытие, которое необходимо «растопить» кипятком.

«Важно понять, что иногда даже съев одну маленькую ягодку, можно запросто умереть. Конечно, совсем доходить до крайностей и мыть фрукты уже после того, как вы сняли с них кожуру, не нужно, но мандарины и бананы ополоснуть без кожуры все же лишним не будет. Некоторые микроорганизмы проживают именно там и легко спрыгивают с кожуры внутрь», – объяснила Журавлева.

Кроме инфекций овощи, фрукты и годы могут содержать опасные пестициды – если их не смыть с плода, то это грозит летальным исходом, заявила эксперт.

«Сколько случаев, когда ягода, обработанная пестицидами, убивала человека. Мойте, мойте и перемывайте свои плоды», – подчеркнула она.

Плоды с тонкой кожурой лучше не чистить, а просто хорошо мыть. Чаще всего именно в шкурке содержится наибольшее количество витаминов, добавила специалист. К примеру, яблоки лучше есть с кожурой, так как в ней есть клетчатка, которая вместе с пектином из мякоти очень полезна для кишечника, заключила диетолог.

Напомним, ученые подчеркивают, что в почве или воде, где растут овощи и фрукты, могут содержаться вредные бактерии, поэтому их важно тщательно мыть, даже если кожура будет удалена. Промывать овощи и фрукты под проточной водой следует от 30 секунд до минуты, при этом тереть их руками или овощной щеткой, при этом использовать средство для мытья посуды или уксус нельзя.

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