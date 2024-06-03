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Чибис возобновил купания по утрам после покушения и показал свой шрам на животе

Губернатор Мурманской области Чибис показал шрам после ножевого ранения

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис показал шрам на животе после ножевого ранения, которое он получил при покушении. Видео он опубликовал в своем Telegram-канале.

На видео глава региона показал, как купается по утрам в море в Мурманской области. Он отметил, что врачи разрешили ему возобновить такие водные процедуры. На его животе есть вертикальный шрам.

Нападение на Чибиса произошло 4 апреля в Апатитах. Губернатор выходил из здания после встречи с жителями города. Чиновник смог самостоятельно дойти до машины, его госпитализировали в тот же день. 9 апреля глава регионального Минздрава Дмитрий Панычев сообщал, что Чибиса перевели из реанимации в палату хирургического профиля в связи с улучшением его состояния здоровья.

12 апреля главу региона выписали из больницы.

Ранее мать напавшего на Чибиса высказалась о возможных причинах покушения.

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