Чибис возобновил купания по утрам после покушения и показал свой шрам на животе

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис показал шрам на животе после ножевого ранения, которое он получил при покушении. Видео он опубликовал в своем Telegram-канале.

На видео глава региона показал, как купается по утрам в море в Мурманской области. Он отметил, что врачи разрешили ему возобновить такие водные процедуры. На его животе есть вертикальный шрам.

Нападение на Чибиса произошло 4 апреля в Апатитах. Губернатор выходил из здания после встречи с жителями города. Чиновник смог самостоятельно дойти до машины, его госпитализировали в тот же день. 9 апреля глава регионального Минздрава Дмитрий Панычев сообщал, что Чибиса перевели из реанимации в палату хирургического профиля в связи с улучшением его состояния здоровья.

12 апреля главу региона выписали из больницы.

Ранее мать напавшего на Чибиса высказалась о возможных причинах покушения.