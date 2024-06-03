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Стало известно, какие профессии россияне считают самыми скучными и интересными

RT: большинство россиян считают скучной работу охранников и бухгалтеров

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Работу охранников россияне считают одной из самых скучных – об этом заявили 12% участников соответствующего опроса. На втором месте по популярности в числе скучных профессий – бухгалтер (11%), передает RT результаты исследования.

Офисный труд унылым назвали 6% респондентов, а каждый 20-й посчитал скучной работу продавцов. При этом 4% россиян считают, что скучной будет любая работа, которая не нравится человеку.

Среди самых интересных профессий участники исследования назвали инженера (чаще в сфере строительства), а также врача (особенно в области хирургии). Также в списке наиболее интересных профессий оказались дизайнер, тревел-блогер, космонавт и ученый.

В исследовании сервиса SuperJob участвовали 1,6 тыс. работающих человек из разных регионов России.

Напомним, также россияне считают престижной работу в фармацевтической отрасли. Помимо этого, в числе привлекательных направлений для трудоустройства они называют розничные и оптовые продажи, производство и другие.

Ученые ранее выяснили, чем вредна скука на работе и как от нее избавиться.

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