В Москве 1 июня начался фестиваль «Лето в Москве. Все на улицу!»

В Москве 1 июня стартовал фестиваль «Лето в Москве. Все на улицу!». В первый день работы фестиваль посетили около 100 тыс. человек, сообщается на сайте mos.ru.

В разных районах Москвы в первый день прошло 1200 мероприятий, на которых участники могли заняться спортом, присоединиться к танцевальному флешмобу, послушать литературные чтения и посетить мастер-классы.

Также в первый день работы фестиваля стартовал чемпионат Москвы по игре «Камень, ножницы, бумага» с главным призом 1 млн рублей. До 1 сентября станут известны тройки финалистов из каждого округа, а финал пройдет с 5 по 8 сентября.

В воскресенье, 2 июня, в Измайловском парке пройдет мастер-класс по фехтованию, в саду имени Н.Э. Баумана посетители смогут поиграть в настольный теннис.

Фестиваль продлится до 8 сентября. Всего для москвичей и гостей столицы проведут более 250 тыс. мероприятий.