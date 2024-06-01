Политолог назвала цели Дня защиты детей

Цель Дня защиты детей, который отмечают в России 1 июня — защитить права ребенка, обратить внимание взрослых людей на проблемы несовершеннолетних, их роль и место в обществе, пояснила политолог, член экспертного клуба «Дигория» Полина Юрманова.

Политолог напомнила, что в этом году президент России Владимир Путин объявил о новом национальном проекте «Молодежь и дети», который, в том числе, будет направлен на распространение лучших образовательных и воспитательных практик по всей стране.

Эксперт также назвала крайне важным институт Уполномоченного по правам ребенка. Его основными направлениями деятельности являются защита прав и законных интересов детей, внесение предложений в органы госвласти по устранению системных нарушений, улучшению ситуации в целом на основе изучения и анализа повторяющихся нарушений прав ребенка.

«Поддержка семей с детьми в России — важное направление социальной политики президента. В стране существует ряд мер и программ, направленных на помощь семьям с детьми. Отдельно хочется выделить госпрограмму «Материнский (семейный) капитал», которая предоставляет семьям возможность получить финансовую поддержку на улучшение жилищных условий или образование детей. Большую поддержку государство оказывает многодетным семьям», — заявила Полина Юрманова.

Эксперт отметила, что 1 июня для маленьких россиян проводится ряд мероприятий и больших федеральных проектов.

Она уточнила, что ребята смогут принять участие во всероссийской программе «Мы — граждане России!» — это торжественное вручение паспортов. Также политолог добавила, что на этих выходных юных гостей с особой любовью ждут на выставке «Россия», где проходит международный фестиваль детства и юности.

«Без сомнения, дети и молодежь — будущее нашей страны, поэтому необходимы особое внимание и подход. Общенациональной задачей России является народосбережение и поддержка семей с детьми. Видя масштаб действий со стороны государства и лично президента, можно сделать вывод — с этой задачей мы успешно справляемся. При этом предстоит сделать еще многое для развития будущего наших детей, а значит, и всей страны», — заключила Юрманова.

1 июня в России отмечают День защиты детей.