Россиянам посоветовали проверять свой загранпаспорт перед планированием отпуска

В МВД напомнили россиянам, что необходимо проверить данные и сроки действия заграничного паспорта. Об этом пишет РИА Новости.

Там отметили, что заграничный паспорт представляет собой официальный документ и удостоверяет личность гражданина за пределами России.

В ведомстве обратили внимание, что гражданин обязан при получении документа сам проверить правильность написанных в нем данных. При изменении данных, а также обнаружении неточности или ошибки необходимо обратиться для его замены в любое подразделение по вопросам миграции по месту жительства либо фактического проживания. Паспорт заменят бесплатно.

До этого девушка получила загранпаспорт с ошибкой в московском МФЦ и добилась его замены только после беседы с руководством центра.

Ранее россиянина, летевшего в Турцию, закрыли в аэропорту Большое Савино из-за ошибки в паспорте.