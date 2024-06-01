В МЧС предложили узаконить право иностранцев пользоваться убежищами

МЧС предложило внести поправки в постановление правительства о порядке создания объектов гражданской обороны, уточнив, что убежищами могут пользоваться в том числе иностранцы. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В действующей редакции документа 1999 года указано, что данными объекты используются для укрытия населения, при этом сам термин «население» не поясняется. МЧС предлагает внести точность и указать, что под этим термином понимаются граждане РФ, а также иностранцы и лица без гражданства, которые находятся на территории России.

Также проект предлагает ввести в России могут мобильные убежища модульного типа для защиты населения от воздействия всех видов оружия, в том числе ядерного. Согласно документу, создание объектов гражданской обороны осуществляется путем возведения объектов с применением полносборных сооружений и конструкций, в том числе блок-модульного типа или других материалов.

Ранее в Минобороны РФ рассказали, как защищают Москву и регионы от беспилотников.