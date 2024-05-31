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Израиль надеется, что сделка по Газе позволит освободить заложников и уничтожить ХАМАС

Канцелярия Нетаньяху: сделка позволит освободить заложников и уничтожить ХАМАС

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Hatem Khaled/Reuters

Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху поручил израильской переговорной группе разработать план сделки по Газе, который гарантирует, что операция в анклаве не закончится до уничтожения радикального движения ХАМАС и освобождения заложников. Об этом сообщила канцелярия главы израильского кабмина, сообщает ТАСС.

Заявление было сделано после того, как президент Соединенных Штатов Джо Байден представил план урегулирования палестино-израильского кризиса, который, по его словам, был выдвинут еврейским государством.

«Премьер-министр уполномочил переговорную группу представить такой план, который гарантирует, что война [в секторе Газа] не закончится до тех пор, пока не будут достигнуты все ее цели», — отметили в канцелярии.

Администрация Белого дома уверена, что находящийся на рассмотрении новый проект сделки между радикальным движением ХАМАС и Израилем, может привести не только к временному прекращению огня в секторе Газа, но и к более прочным договоренностям двух сторон.

Ранее Израилю предсказали потерянное десятилетие из-за конфликта в Газе.

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