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В оперативных службах назвали количество эвакуированных из московского метро

Спасатели эвакуировали из московского метро 171 человека, включая 12 детей

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moscowmap/Telegram

ТАСС со ссылкой на оперативные службы сообщает, что спасатели эвакуировали из московского метрополитена 171 человека, в том числе 12 детей.

«Из столичной подземки выведен 171 человек, среди них 12 детей», — поделился источник агентства.

Вечером 31 мая в московском метрополитене произошло задымление в тоннеле на Сокольнической линии. Не было движения от «Университета» до «Парка культуры». При этом в обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.

Позже появилась информация о том, что пассажиров эвакуируют на станции «Спортивная».

В дептрансе Москвы заявили, что все причастные сотрудники уже на месте, проводят необходимые проверки. Пострадавших из-за приостановки движения на участке Сокольнической линии нет.

Ранее в дептрансе Москвы назвали причину сбоя работы метро.

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