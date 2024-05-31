В ГД внесен проект о возврате уплаченного НДФЛ семьям с детьми

Российское правительство внесло в Госдуму законопроект о семейной налоговой ежегодной выплате работающим родителям, у которых есть двое или больше детей. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что новые нормы могут начать действовать с 2026 года. Законопроектом предусмотрено право на получение выплаты работающих родителей двух и более детей.

«Согласно документу, выплата будет положена, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в субъекте РФ по месту жительства», — следует из сообщения.

До этого сообщалось, что президент России Владимир Путин пообещал решить проблему, когда многодетные семьи лишаются господдержки из-за роста доходов. В эфире к Путину обратилась семья Кравцовых из Ленинградской области, где воспитывается 18 детей. Семья оказалась в затруднительном положении, так как доход отца стал немного превышать прожиточный минимум, из-за чего они не могли получать социальную помощь.

Ранее Госдума продлила выплаты многодетным семьям на погашение ипотеки.