Мантуров рассказал участникам программы «Время героев» о господдержки разработчиков

Спецоперация возвращает России лучшие практики прошлого. Об этом, выступая перед участниками первой группы обучения на программе «Время героев», заявил первый вице-премьер правительства России Денис Мантуров, сообщается на сайте программы.

По его словам, это касается пробудившейся активности изобретателей и новаторов. Он рассказал, что сейчас формируется новый механизм господдержки разных разработчиков, который позволит донести их идеи до фронта.

«Это гранты, которые по упрощенной схеме без всякой бюрократии предоставляются небольшим инженерным командам. Тем самым они смогут доводить свои образцы до серийного производства. Спецоперация много раз доказала актуальность тезиса, что мелочей не бывает. И это должно навсегда отпечататься в системе знаний людей из управленческого звена, к которым я отношу и вас», — сказал Мантуров.

В своей лекции вице-премьер рассказал об обеспечении технологического лидерства России и перспективах развития ОПК.

Напомним, программа «Время героев» разработана Высшей школой государственного управления РАНХиГС. В первом потоке проходят обучение 83 участника.