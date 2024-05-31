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Гладков рассказал об атаке дрона на работающий в поле КАМАЗ

Гладков рассказал об атаке дрона на КАМАЗ в Белгородской области

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что работающий в поле КАМАЗ подвергся атаке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью дрона-камикадзе.

По его словам, инцидент произошел на окраине Шебекино. В результате взрыва грузовой автомобиль загорелся, сотрудники сельскохозяйственного предприятия потушили пожар своими силами. Никто не пострадал.

Немногим ранее Гладков заявил, что Вооруженные силы Украины совершили атаку беспилотниками города Грайворон, пострадал местный житель.

До этого сообщалось, что силы противовоздушной обороны России перехватили и уничтожили шесть беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Белгородской областью. Отмечается, что попытку Киева совершить атаку с применением беспилотников самолетного типа российские военные пресекли около 16:00 мск.

Ранее силы ПВО сбили украинский беспилотник на подлете к Воронежу.

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