В Херсоне произошли взрывы. Об этом сообщил назначенный украинскими властями глава военной администрации Херсона Роман Мрочко, передает «Страна.ua».

Подробности произошедшего не приводятся.

В первой половине дня в пятницу, 31 мая, также сообщалось, что в Херсоне произошли взрывы. В ночь на 31 мая несколько взрывов произошло в Киеве после объявления воздушной тревоги.

30 мая главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский заявил, что основная цель украинских войск на Харьковском направлении — снизить ущерб от российских авиационных бомб, для чего необходимо уничтожать российские самолеты. По словам главкома, украинским войскам удалось стабилизировать обстановку под Харьковом за счет ввода резервов и предварительно созданного запаса боеприпасов. Однако ситуацию продолжает осложнять плотный артиллерийский огонь и постоянные удары корректируемыми авиационными бомбами (КАБ).

Ранее Зеленский оценил послание Вашингтона по поставкам оружия.