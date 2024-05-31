Член «Дигории» заявила о востребованности института уполномоченных по правам ребенка

Популяризация института уполномоченных по правам ребенка обусловлена стремлением граждан защитить свои права и получить поддержку в сложных жизненных ситуациях. Об этом заявила политолог, член экспертного клуба «Дигория» Дарья Кривешко.

Она отметила, что в прошлом году чуть меньше 100 тыс. россиян обратились за помощью к уполномоченным по правам ребенка в регионах. По ее словам, это указывает на востребованность института.

«Формированию его позитивного имиджа среди граждан способствует и поэтапная модернизация – к примеру, существование электронной приемной, на которую пришлось около половины всех обращений согласно статистике за 2023 год», — сказала политолог.

При этом она уточнила, что активность омбудсменов особо заметна в социально-ориентированных проектах. В пример Кривешко привела участие уполномоченных по правам ребенка из регионов в федеральной программе «Дети в семье».

«Так, омбудсмен Марина Песчанская из Севастополя рассказала, что в прошлом году в городе усыновили 281 ребенка, под опеку передали 355. Она отметила, что в 2024 году особо символично рассматривать семейное благополучие в качестве лакмусовой бумажки для принятия решений. В регионах уполномоченные по правам ребенка посещают различные соцучреждения, лагеря и санатории для детей, а также отдельные семьи», — сказала она.

По ее мнению, такие профилактические визиты помогают держать под контролем реализацию прав граждан и устанавливать более тесную связь в области семейной политики. Также политолог рассказала, что в Ленинградской области уполномоченный по правам ребенка Татьяна Толстова взяла курс на приоритетное обеспечение безопасности детства.

«Толстова взяла на контроль трудоустройство подростков и поддержку многодетных семей, которых снабдили пожарными извещателями. В текущем году в списке приоритетов – популяризация правовой культуры среди детей и посещение оздоровительных лагерей», — сказала она.

По словам политолога, особое значение институт детского омбудсмена получил с началом СВО. Она уточнила, что для близких бойцов СВО горячая линия в регионах работает круглые сутки, а помощь в большинстве случаев оказывается строго в течение 24 часов.