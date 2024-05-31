ВСУ совершили атаку на город в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что Вооруженные силы Украины совершили атаку беспилотниками города Грайворон в регионе, пострадал мирный житель. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Город Грайворон Грайворонского городского округа подвергся атаке ВСУ с помощью трех БПЛА. В результате падения одного беспилотника с последующей детонацией пострадал один мирный житель. У мужчины осколочное ранение нижних конечностей», — следует из сообщения губернатора Белгородской области.

До этого сообщалось, что силы противовоздушной обороны России перехватили и уничтожили шесть беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Белгородской областью. Отмечается, что попытку Киева совершить атаку с применением беспилотников самолетного типа российские военные пресекли около 16:00 мск.

31 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что ВСУ дважды атаковали площадку сельскохозяйственного предприятия в поселке Красное Шебекинского городского округа.

Ранее силы ПВО сбили украинский беспилотник на подлете к Воронежу.