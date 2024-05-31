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В Севастополе отменили сигнал воздушной тревоги через десять минут

Развожаев сообщил об отмене воздушной тревоги в Севастополе спустя 10 минут

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Shutterstock/AyhanTuranMenekay

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в своем Telegram-канале об отмене сигнала воздушной тревоги в городе через 10 минут после ее объявления.

«Отбой воздушной тревоги!» — сообщил он.

До этого сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) 29 мая выпустили в сторону Крымского моста 10 американских ракет ATACMS. Об этом заявил министр обороны России Белоусов. По его словам, ВС РФ удалось сбить все ракеты. Министерство обороны Российской Федерации сообщало 30 мая об отражении атак ATACMS и беспилотников в районе Крыма. По информации оборонного ведомства, Вооруженные силы РФ сбили восемь оперативно-тактических ракет над Азовским морем и перехватили еще восемь беспилотников у Крыма. Также были уничтожены два безэкипажных катера, следовавшие в направлении Крыма.

Ранее в России заявили, что Запад подошел к последней черте эскалации.

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