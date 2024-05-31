Стали известны подробности об атаке дрона ВСУ на многоквартирный дом в Белгороде

Украинский дрон врезался в многоквартирный дом в одном из спальных районов города Белгорода. О последствиях атаки в своем Telegram-канале написал мэр населенного пункта Валентин Демидов.

Он рассказал, что в настоящее время на месте происшествия работают сотрудники экстренных и оперативных служб. По предварительной информации, беспилотный летательный аппарат (БПЛА) повредил остекление в пяти квартирах.

«Приступаем к закрытию теплового контура» — уточнил глава местной администрации.

Демидов добавил, что осколки также повредили кровлю и стены одного из зданий на территории расположенного рядом с домом детского сада. Ущерб был нанесен летнему павильону. Более того, урон получил стоявший возле жилого дома автомобиль.

«В результате происшествия пострадавших нет!» — подчеркнул мэр.

Вечером 30 мая украинский беспилотник атаковал многоэтажный жилой дом в поселке Днепряны, который находится в Херсонской области. В результате действий ВСУ пострадали два человека — мужчина 1955 года рождения и женщина 1988 года рождения.

Кроме того, в населенном пункте оказался поврежден газопровод. Из-за этого 76 абонентов временно остались без газоснабжения.

Ранее украинские военные при помощи БПЛА атаковали грузовой автомобиль в Белгородской области.