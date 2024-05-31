Пассажиры задержанного рейса потеряли сознание из-за духоты в самолете

Несколько пассажиров, которые ожидали отправление рейса авиакомпании Air India, почувствовали недомогание и потеряли сознание из-за жары в самолете. Об этом сообщает издание India Today.

По данным СМИ, инцидент произошел 30 мая. Рейс из Дели в Сан-Франциско задержали на сутки из-за проблем с эксплуатацией транспортного средства. Изначально пассажирам сообщили, что рейс задерживается на шесть часов, и некоторое время людям пришлось находиться в душной кабине самолета, где не работали кондиционеры. Это закончилось тем, что несколько человек упали в обморок и их вывели из самолета.

Авиакомпания якобы пообещала полностью компенсировать стоимость билетов, а также покрыть расходы на размещение в гостинице. Подтверждения этой информации из официальных источников не поступало.

Ранее самолет из Петербурга развернули из-за потерявшей сознание стюардессы.