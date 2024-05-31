В Севастополе прозвучал сигнал воздушной тревоги

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в своем Telegram-канале, что в городе объявлена воздушная тревога.

«Внимание всем, воздушная тревога», — написал он.

Через 10 минут он сообщил, что воздушной тревоги дан отбой.

29 мая Развожаев сообщал, что в районе Севастопольской бухты Черноморский флот до 10 часов проводит тренировки по задействованию систем оповещения и установки дымовых завес (табельных средств маскировки). 25 мая в Севастополе действовала воздушная тревога. Сирены звучали на протяжении 13 минут. Из-за режима повышенной воздушной опасности в городе на время остановили движение морского и наземного общественного транспорта. В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

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