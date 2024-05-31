Всех причастных к скандалу в воронежской школе отстранили от работы на ЕГЭ

Всех взрослых, которые так или иначе имели касательство к инциденту с досмотром учениц в одной из школ Воронежа, отстранили от участия в ЕГЭ. Об этом глава регионального министерства образования Наталья Салогубова заявила во время прямого эфира в соцсети «ВКонтакте».

Салогубова пояснила, что в министерстве ожидают официальных результатов проверки Следственного комитета. А до этого момента «все лица, которые участвовали в инциденте, исключены из списка принимающих участие в Едином государственном экзамене».

Об инциденте в Воронеже стало известно 28 мая. Выпускники школы №62 рассказали, что из-за слишком чувствительного металлоискателя в пункте сдачи ЕГЭ им пришлось снимать даже нижнее белье. Местная жительница заявила, что прибор «реагировал на все», включая пирсинг и иные незначительные предметы, с которыми приходилось расставаться для прохода на экзамен.

Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сотрудник пункта приема ЕГЭ в Воронеже прокомментировал скандал с одеждой.