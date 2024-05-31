Путин согласился с проведением инспекции работы органов опеки в России

Президент России Владимир Путин счел необходимым рассмотреть возможность реформирования системы органов опеки, для чего следует провести инспекцию их работы. Об этом сообщает ТАСС.

Тема была поднята на встрече с уполномоченной по правам ребенка Марией Львовой-Беловой.

Львова-Белова обратилась к президенту с просьбой поручить ей «провести всероссийскую инспекцию органов опеки, комиссий по делам несовершеннолетних, органов системы профилактики», пообещав подготовить через год доклад с предложениями о реформировании системы.

«Переговорите с Администрацией [президента РФ]. Я отдельно поручение выпущу по этому вопросу», — ответил ей глава государства.

На той же встрече президента России возмутила ситуация в Красноярском крае, где органы опеки забрали детей у матери из-за сломавшейся печки в доме. Омбудсмен обратила внимание, что дети пробыли вне дома в общей сложности четыре месяца, пока в ситуации не разобрались. За это время на них потратили более 1 млн рублей, тогда как печка стоит 90 тысяч рублей.

Ранее Путин заявил, что для государства нет ничего важнее, чем дети.