Жителей и гостей Москвы предупредили о грозе вечером 31 мая

Гроза ожидается в Москве вечером 31 мая. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Главного управления МЧС РФ по российской столице.

В заявлении уточняется, что гроза и кратковременный дождь прогнозируются в городе в период с 16:00 до 23:00. Более того, жителей и гостей Москвы предупредили об усилении ветра до 15 м/с.

На этом фоне представители ведомства призвали граждан не оставлять детей без присмотра, а также держаться подальше от рекламных щитов и иных шатких конструкций. Водителям, в свою очередь, рекомендовали избегать неожиданных маневров на дорогах и не парковать свои автомобили рядом с деревьями.

До этого заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра РФ Анатолий Цыганков сообщил, что в период с 1 по 2 июня в столице сохранится жаркая погода. Уже 31 мая температура воздуха в городе достигнет отметки в +31°C. На следующий день столбики термометров будут показывать около +30°C, а 2 июня температура воздуха составит от +24°C до +28°C.

При этом специалист предупредил, что следующая неделя начнется с дождя. Он может стать самым сильным за последнее время.

Ранее в Государственной думе РФ анонсировали рассмотрение законопроекта о сокращении продолжительности рабочего дня в жаркую погоду.