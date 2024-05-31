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Путин заявил, что вывезенных в Россию украинских детей спасали от боевых действий

Путин назвал политическими игрищами шум вокруг украинских детей в России

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Детей, вывезенных с территории Украины, спасали от обстрелов в зоне боевых действий. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с уполномоченным при президенте по правам ребенка Марией Львовой-Беловой, сообщает ТАСС.

Путин назвал информационный шум вокруг этой темы «политическими игрищами» и выразил мнение, что главное — возможность воссоединения детей с их семьями.

«Работа по воссоединению украинских детей с семьями должна быть вне политики», — отметил глава государства.

До этого Львова-Белова заявила, что за почти год сотрудничества с Катаром по воссоединению детей с их семьями на Украину вернулись 28, а в Россию — пять несовершеннолетних. По словам омбудсмена, сейчас транспортировка детей является одной из основных тем сотрудничества между Москвой и Дохой. Речь идет о воссоединении несовершеннолетних с их родственниками, с которыми они были разлучены из-за эскалации украинского конфликта.

Ранее Украина нашла в Германии более 160 детей, которые считались вывезенными в Россию.

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