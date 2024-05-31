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Путин назвал тех, кто больше всех важен для государства

Путин заявил, что для государства нет ничего важнее, чем дети

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с детским омбудсменом Марией Львовой-Беловой в Кремле заявил, что для страны нет ничего важнее, чем дети. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы с вами встречаемся накануне Дня защиты детей. Нет ничего важнее не только для любой семьи, но и для государства, чем дети», — сказал президент в ходе встречи с Львовой-Беловой.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин в пятницу, 31 мая, проведет встречу с уполномоченным при президенте по правам ребенка Марией Львовой-Беловой.

Также Львова-Белова заявила, что за почти год сотрудничества с Катаром по воссоединению детей с их семьями на Украину и в РФ вернулись 28 и пять несовершеннолетних соответственно. По словам омбудсмена, сейчас транспортировка детей является одной из основных тем сотрудничества между Москвой и Дохой. Речь идет о воссоединении несовершеннолетних с их родственниками, с которыми они были разлучены из-за эскалации украинского конфликта.

Ранее Львова-Белова рассказала о состоянии пострадавших в Белгороде детей.

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