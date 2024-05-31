В Туле по делу о незаконной миграции арестован экс-начальник УМВД Роман Корсаков

Пятнадцать человек, включая троих высокопоставленных полицейских, задержаны в Тульской области по делу об организации незаконной миграции. Об этом сообщает издание «Тульская пресса».

В числе задержанных названы бывший врио начальника УМВД по Тульской области Роман Корсаков, руководитель управления по вопросам миграции регионального УМВД Денис Оськин и его заместитель Елена Боровик.

«Известно, что фигуранты уголовного дела организовали незаконное пребывание не меньше 700 иностранцев на территории тульского региона», — отмечается в публикации.

В пресс-службе СУ СКР по Тульской области сообщили, что по месту жительства и работы Романа Корсакова проводятся обыски и иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

В последнее время дела о незаконной миграции нередки. Так, 28 мая в Петербурге уроженца Азербайджана заподозрили в легализации 400 мигрантов.

В тот же день ФСБ арестовала в Красноярске трех человек, которых подозревают в легализации более 500 мигрантов.

29 мая в Приморье руководство частной клиники поймали на организации канала незаконной миграции.

Ранее сотрудника института Пушкина обвинили в подделке сертификатов для мигрантов.