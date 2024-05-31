Диетологи раскрыли, какая окрошка полезнее – на кефире или на квасе

Окрошка – это полезное блюдо для рациона в жаркую погоду, когда организм теряет много питательных веществ, считает диетолог Маргарита Королева. Выбор лучше делать в пользу летнего супа, приготовленного на кефире – он полезнее для здоровья, заявила она в беседе с Общественной Службой Новостей.

В жару организм теряет особенно много витаминов группы В, магния и аскорбиновой кислоты – для восполнения этих веществ холодные супы, особенно окрошка, очень помогают, отметила специалист. Однако от покупного кваса для ее приготовления лучше отказаться, считает она.

«Магазинный квас, имеющий в себе много сахара, — явно не лучший продукт для употребления в пищу в жару. Он не органический, не натуральный и содержит большое количество специфических вкусовых добавок, которым нечего делать в супе», — объяснила диетолог.

Окрошка на кисломолочных продуктах, которые сами по себе полезны для здоровья, намного предпочтительнее, заключила Королева.

Напомним, врачи советуют в жару включить в рацион питания продукты, которые легко перевариваются и не дают нагрузку на пищеварительный тракт. К ним относятся молочные белки, например творог и сыр, кисломолочные продукты, рыба и нежирные сорта мяса, а также растительная пища, овощи и фрукты.

Ранее диетологи рассказали, как часто можно есть окрошку.