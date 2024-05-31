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Возлюбленный женщины изнасиловал ее шестилетнюю дочь, оставшись с ней наедине

РЕН ТВ: в Москве возлюбленный женщины изнасиловал ее шестилетнюю дочь

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Shutterstock/271 EAK MOTO

В Москве 30-летний сожитель 38-летней женщины изнасиловал ее шестилетнюю дочь, когда мать ребенка попала в больницу. Об этом со ссылкой на источник сообщает РЕН ТВ.

По информации издания, инцидент произошел 21 мая в семье иностранных граждан, когда мать троих детей забрали в больницу. С несовершеннолетними остался возлюбленный женщины.

Через несколько дней малолетняя дочь рассказала матери, что, пока ее не было, мужчина ее раздел и совершал в ее отношении развратные действия. Он остановился, когда девочка заплакала от боли, сообщил ребенок.

Мать после рассказа ребенка обратилась за помощью в правоохранительные органы. По факту инцидента проводится проверка.

Ранее мигранта, который дважды пытался изнасиловать подростка в Подмосковье, задержали.

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