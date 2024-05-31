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Украинский дрон атаковал мирных жителей в Херсонской области

Губернатор Сальдо: дрон ВСУ атаковал коммунальных работников в Днепрянах

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Shutterstock

Украинский беспилотник атаковал группу коммунальных работников в Днепрянах. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

«Вражеские операторы БПЛА намеренно атаковали группу коммунальных работников, занимавшихся уборкой территории», — написал Сальдо.

По его словам, населенный пункт подвергся интенсивному минометному обстрелу. В результате был поврежден газопровод и без газа остались 76 абонентов.

До этого председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявлял, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали дроном-камикадзе город Пологи в Запорожской области.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков также сообщал, что украинский дрон атаковал грузовой автомобиль в регионе. По словам губернатора, транспортное средство было припарковано на территории сельскохозяйственного предприятия в поселке Красное. Населенный пункт расположен в Шебекинском городском округе.

Ранее белгородский хутор Климовое подвергся атаке украинского БПЛА.

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