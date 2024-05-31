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Воронежцев попросили не критиковать ЕГЭ после скандала с раздеванием школьниц

В Воронеже призвали не критиковать ЕГЭ после скандала с раздеванием школьниц

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Shutterstock

Глава министерства образования Воронежской области Наталья Салогубова призвала не критиковать ЕГЭ в период его проведения. Об этом сообщает «Мое! Online».

По информации издания, Салогубова заявила, что критика ЕГЭ в данный момент должна «находиться в некотором табу». По ее словам, когда экзамены закончатся и школьники получат свои результаты, в министерстве займутся разбирательствами.

«Сейчас лишние внимание, съемки, теребление, нагнетание эмоционального состояния крайне нежелательны для наших ребят», — пояснила министр, передает «Мое! Online».

До этого в Воронеже выпускницам школы №62, пришедшим на ЕГЭ, пришлось снимать нижнее белье для прохода через металлоискатель. Девушки отрывали с белья металлические детали, поднимали футболки, а некоторые снимали лифчики. Мать одной из учащихся сообщила, что детей с брекетами пытались заставить снять и их, так как рамка на них реагировала.

Ранее стало известно, что Володин обсудит с Мишустиным скандал с раздеванием школьниц перед ЕГЭ.

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