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Самолет совершил аварийную посадку в Мурманске

Самолет «Цессна» совершил аварийную посадку в Мурманске из-за стойки шасси

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Телеграм-канал «78 | НОВОСТИ»

В аэропорту Мурманска 31 мая у легкомоторного самолета «Цессна» повредилась стойка шасси. Об этом сообщает Telegram-канал «78. Новости» со ссылкой на источник.

По предварительной информации, экипаж из трех человек не пострадал. Сейчас борт осматривают техслужбы.

30 мая рейс СамараМосква благополучно приземлился в Шереметьево после технической проблемы со стойкой шасси. На борту самолета находились 186 человек, в том числе семь членов экипажа.

До этого стало известно, что пассажирский самолет совершил аварийную посадку в Минеральных Водах. Отмечалось, что у Airbus рейсом Санкт-ПетербургСочи произошла утечка топлива.

28 мая в США двигатель воздушного борта загорелся во время вылета из аэропорта Чикаго. Сообщалось, что двигатель Airbus А320 во время вылета в Сиэтл вспыхнул. На кадрах с места происшествия виден черный дым.

Ранее в Новосибирске самолет прервал взлет из-за сигнала об открытии двери.

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