В эквадорских бананах, приехавших в Петербург, нашли 60 кг кокаина

МВД РФ по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В Петербурге полицейские обнаружили в эквадорских бананах более 60 кг кокаина. Об этом сообщает «МВД медиа».

По информации ведомства, полицейские нашли белый порошок в контейнере с бананами, который доставила из Эквадора иностранная компания. Получателем груза числится фирма, занимающаяся оптовой продажей фруктов.

«Проведенное экспертно-криминалистическое исследование подтвердило, что изъятое является кокаином общим весом свыше 60 кг», — сообщили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело. На текущий момент проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия. Подозреваемые в противоправной деятельности устанавливаются.

До этого в Чувашской республике правоохранители поймали курьера с крупной партией наркотиков, которую он вез на авто. Правоохранители обнаружили в специально оборудованном тайнике более 48 кг гашиша и два килограмма кокаина.

Ранее у 81-летней женщины при обыске дома нашли килограмм кокаина.