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Новосибирец попытался украсть бутылку виски, избить прохожих и стрелял сигаретами

В Новосибирске дебошир попытался украсть бутылку виски и избить прохожих

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Агентство безопасности ГВАРДИЯ/VK

В Новосибирске дебошир попытался украсть из магазина бутылку виски и избить прохожих, а затем стрелял сигаретами. Об этом во «ВКонтакте» сообщает «Агентство безопасности Гвардия».

По информации агентства, инцидент произошел 30 мая в магазине на улице Кропоткина. В дежурную часть гвардии поступил тревожный сигнал, после этого бойцы прибыли на место.

Там на сотрудников агентства накинулся с кулаками мужчина крепкого телосложения. Бойцы усмирили агрессора, применив силу, а после передали его сотрудникам полиции. Отмечается, что мужчина не унимался и его не смущало численное превосходство стражей порядка. Он заявил, что состоит в «отряде особого назначения», и отстреливался от правоохранителей сигаретами из пачки.

Продавцы магазина рассказали, что до прибытия бойцов гвардии дебошир пытался украсть из торговой точки бутылку виски, но сотрудники ему помешали и выгнали агрессора на улицу. Там злоумышленник стал приставать к прохожим с предложением подраться один-на-один. Отмечается, что к моменту задержания костяшки кулаков мужчины уже были в крови.

Ранее вооруженный ножом россиянин устроил погром в магазине из-за пива.

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