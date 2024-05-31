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В Белгородской области объявлена ракетная опасность

В Шебекинском округе Белгородской области объявлена ракетная опасность

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Global Look Press

В Шебекинском городском округе Белгородской области объявлена ракетная опасность. Об этом сообщается в Telegram-канале мэрии Белгорода.

«Шебекинский ГО и г. Шебекино. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам», — сказано в сообщении, опубликованном в 13:46 мск.

Спустя девять минут предупреждение об угрозе с воздуха было отменено.

До этого Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью дрона-камикадзе атаковали молоковоз в поселке Красное Шебекинского городского округа Белгородской области.

В ночь на 31 мая в Краснодарском крае российские военные уничтожили противокорабельные ракеты «Нептун» и беспилотники самолетного типа, которые ВСУ использовали для атаки на регион.

29 мая село Грузское Борисовского района попало под обстрел ВСУ. Губернатор региона Вячеслав Главков отмечал, что в результате атаки никто из мирных жителей не пострадал. По его словам, есть повреждения в селе на линиях газо- и электроснабжения и в двух корпусах сельскохозяйственного предприятия. После сброса взрывного устройства также загорелся автомобиль.

Ранее над Нижнекамском сбили «Летучую лисицу».

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