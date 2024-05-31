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Мигранта, который дважды пытался изнасиловать подростка в Подмосковье, задержали

В Подмосковье задержали мигранта, подозреваемого в двух попытках изнасилования

В Подмосковье задержали иностранца, подозреваемого в двух попытках изнасилования 17-летней девушки-подростка. Об этом сообщает ГСУ СК России по региону.

По информации ведомства, все произошло в городе Долгопрудном в мае текущего года. В первый раз преступник выследил несовершеннолетнюю возле жилого дома и попытался ее изнасиловать, применяя физическую силу, однако ей удалось оказать сопротивление и сбежать. Спустя некоторое время злоумышленник повторил попытку, но и в этот раз девушке удалось убежать.

Несовершеннолетняя сообщила о произошедшем родителям, в инциденте разбираются правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело, по подозрению в совершении преступления задержали иностранного гражданина. Прочие детали и обстоятельства не уточняются.

Ранее в Москве иностранец попытался надругаться над россиянкой, но получил отпор.

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