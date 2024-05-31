Песков рассказал, как бросал курить

Российский президент Владимир Путин и большинство сотрудников Кремля не курят. Об этом в Всемирный день без табака 31 мая рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, чьи слова передает ТАСС.

«Подавляющее большинство сотрудников администрации не курит, не курит президент», — пояснил представитель Кремля.

При этом, по его словам, в администрации российского лидера с пониманием относятся к тем, кто пока что не избавился от этой пагубной привычки. На продвижение по карьерной лестнице наличие или отсутствие тяги к курению не влияет, так как это не относится к критериям эффективности, добавил Песков.

В публикации отмечается, что внутри Кремля есть специальные зоны для курения.

«Место, где покурить, можно найти, хоть и нелегко», — уточнил пресс-секретарь.

Песков рассказал, что избавился от никотиновой зависимости в 2008 году и подчеркнул, что его борьба с вредной привычкой оказалась сложной.

«Тянуло долго», — подытожил он.

До этого депутат Госдумы Артем Метелев заявил, что штраф за курение в неположенных местах предлагается увеличить до 5 тысяч рублей, на детской площадке — до 7 тысяч рублей, проект с такими положениями направлен в правительство.

Ранее Песков рассказал об отношении Кремля к запрету курения на балконах.